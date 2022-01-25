Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarındaki yatay seyir sürüyor.

Son günlerde olduğu gibi bugün de dolar/TL 13,50-13,54 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 15,27-15,29 bandında değerleniyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 artışla 1.923,70 puana çıktı.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,41 puan değer kazanarak 1.923,70 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BIST 50'DE YUKARI ADIM KURALI GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA



Öte yandan bu hafta içeride enflasyon raporu beklenirken, dışarıda en önemli başlık Fed'in faiz kararı olacak. Uzmanlar, Fed'in yılın ilk faiz kararında bilançosundaki varlıkları azaltmayı açıklamasını bekliyor.

Ekonomik veri ajandasında bugün kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri bulunuyor. Yurt dışında Almanya Ifo, ABD S&P Case Shiller konut fiyatları verileri önce çıkıyor.