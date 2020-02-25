Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 25 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında qson durum.

ntv.com.tr 25.02.2020 - 07:30

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PİYASALAR

Çeyrek ve gram altın ne kadar? (25 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Çeyrek ve gram altın ne kadar? (25 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası sert düşüşle kapandı

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar/TL, 25 Şubat 2020'ye 6,12 lira seviyelerinde başladı.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,65'te seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek bir veri bulunmazken İdlib merkezli gelişmeler piyasaların radarında olacak.

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