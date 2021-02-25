Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2021 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 25.02.2021 - 17:32
Dolar kuru, dün gelen TL cinsi yükümlülüklerde zorunlu karşılıkların artırılması haberiyle yükselişe geçti.
Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7,17 düzeyinde kapattı. Kurda bugün 7,21-7,22 bandında yatay hareketler mevcut.
Euro/TL de 8,84'lerde işlem görüyor.
Uzmanlar, ABD'deki ekonomik destek paketi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.
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