Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 25 Şubat 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 25.02.2021 - 17:32

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2021 dolar - euro fiyatları)

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Dolar kuru, dün gelen TL cinsi yükümlülüklerde zorunlu karşılıkların artırılması haberiyle yükselişe geçti.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7,17 düzeyinde kapattı. Kurda bugün 7,21-7,22 bandında yatay hareketler mevcut.

Euro/TL de 8,84'lerde işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD'deki ekonomik destek paketi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

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