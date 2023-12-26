Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar, düşük hacimli seyreden piyasalarda yeni zirveyi gördü.



Bankalararası piyasalarda dolar/TL 29,3105 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Euro/TL 32,30 seviyesinde işlem görüyor.



Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.



Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

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