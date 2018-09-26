Dolar/TL'de hafta başından beri görülen sakin seyir sürüyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 6,16 civarında hareket ediyor. Gelişmekte olan para piyasalarına yönelik girişlerle kur hafta başındaki 6,30 seviyelerinden geriledi.
Euro/TL de 7,20'nin üzerinde hareket ediyor.
Piyasalar akşamki ABD Merkez Bankası (Fed) kararına odaklandı. Faizde çeyrek puanlık bir artış yapması beklenen Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapması öngörülüyor.
Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları yakından takip edilecek.
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