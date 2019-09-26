Dolar/TL, 5,70'in altında hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL hafta başında 5,74'ün üzerine çıkması sonrasında Merkez Bankası'ndan gelen dünkü mesajlar sonrası 5,70'in altına geriledi. Kur bugün 5,68 seviyesinde seyrediyor.
Faiz indirimine yönelik mesaj veren Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Para politikasındaki hareket alanının önemli bir kısmını önden yüklemeli olarak kullandık" ifadelerini kullandı.
Euro/TL de 6,22 civarında hareket ediyor.
Piyasalarda ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik gelişmeler de izleniyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? 26 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, 5,70'in altında hareket ediyor.