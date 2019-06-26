Dolar/TL, yeni güne 5,80 TL bandında başladı.
İstanbul seçiminin ardından 5,7120'ye kadar gerileyen dolar/TL dün yeniden 5,80 seviyesinin üzerine çıktı. Kur bu sabah saatlerinde de yine 5,80 civarında işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,60 TL’de yer alıyor.
İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor.
Uzmanlar, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.
İSTANBUL SEÇİMİNİN ARDINDAN EKONOMİDE GÜNDEM NE OLACAK? (VİDEO)