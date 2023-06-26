Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Haziran 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL kısa haftaya 25,36 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/TL 27,56 civarında işlem görüyor.



Piyasalar bu hafta bayram nedeniyle 1,5 gün işlem görecek.



İç piyasada Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası sadeleşme adımları takip ediliyor.



Piyasalar Rusya'daki gelişmeleri takip ediyor. Rusya'nın paralı askerleri cumartesi kısa süren bir başkaldırıda bulunarak ülkenin güneyinde bulunan Rostov kentini ele geçirmiş ve Ukrayna'daki savaşı yöneten generallerin görevden alınma talebiyle başkent Moskova'ya doğru ilerlemişlerdi.



Wagner isimli özel ordu kendi güvenliklerini ve liderleri Yevgeny Prigozhin'in Belarus'a sürgün edilmesini güvence altına alan bir anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'daki karmaşanın aylar sürebileceğini söylerken, İtalya Dışişleri Bakanı da bu gelişmenin Rus birliği "efsanesini" yıktığını söyledi.



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