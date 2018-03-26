Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,97'nin üzerinde işlem görüyor. Geçen hafta ticaret savaşları kaygısıyla dolar 4,0375'le tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL de 4,91 seviyesinde hareket ediyor. Euro art arda rekorlar kırması sonrasında 4,9728'e kadar yükselmişti.
Piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerini yakından takip ediyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar/TL 3,97,euro/TL 4,91 seviyesinden işlem görüyor.
Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.