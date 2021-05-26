Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 26 Mayıs Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 09:23

Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

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Dolar, ABD'deki enflasyonun artışının geçici olduğuna yönelik kararlı mesajlarla küresel olarak gerilemeye devam ederken yurt içi piyasalarda dolar kuru, dün yüzde 1 yükselişle 8,48 seviyelerini test ederken euro/TL gün içinde kırdığı rekoru 10,39 olarak güncelledi.

Döviz kurları bu sabah saatlerinde ise dünkü kapanış seviyelerin yüzde 0,2'ler altında. 

Dolar/TL 8,44; euro/TL 10,33 düzeyinde el değiştiriyor.

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Hatırlanacağı üzere, Fed üyeleri gelecek aylarda enflasyondaki baz etkisiyle birlikte yaşanacak sıçramanın geçici olduğu yönünde güçlü mesajlar vermeye devam ederken dolar endeksi 90 altında kalmayı sürdürüyor. ABD tahvillerinin faizleri de aşağı çekiliyor.

Piyasaların veri anlamında zayıf olduğu hafta ortasında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın ABD'li yatırımcılarla görüşmesi takip edilecek.

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