Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mayıs 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL zirve seviyelere yakın seyrediyor.



Kur tarihte ilk kez 20 lirayı görmesi sonrasında 19,97 civarında işlem görüyor.



Euro/TL. 24,45 seviyesinde seyrediyor.



Yurt içinde pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bekleniyor.



ABD'de borç tavanı krizini aşmaya yönelik gelişmeler takip ediliyor.



ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, çoğu üründe harcamaları sınırlamak ve 31,4 trilyon dolar büyüklüğündeki borç tavanını iki yıllığına yükseltmek için anlaşmaya varmaya yaklaştı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç tavanının yükseltilmemesi durumunda Hazine'nin 1 Haziran'da ödeme yapamayacak duruma gelebileceği uyarısında bulunmuştu.



Analistler, ABD hazinesinin nakit miktarının dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara indiğini vurgulayarak, piyasalarda iki tarafın bugünlerde anlaşabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini ifade etti.



Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.



Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 40'ı aşarken, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.