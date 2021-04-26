Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Üst üste 7. günde de yükselen dolar/TL, 8,42'nin üzerinde değerlenirken euro/TL ise 10,20'yi aştı.

Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren döviz kurları yüzde 4'ün üzerinde yükselişle haftayı kapatmıştı. Cuma günkü kapanış seviyesi 8,35 olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,44'e kadar tırmandı. Euro/TL ise 10,20'nin üzerine çıkarken 10,22 seviyeleri görüldü.

Haftanın ilk gününe yurt içinde önemli verilerle başlanacak.

Yurt içinde bugün Kabine toplantısından çıkacak sonuç, kapasite kullanım oranı izlenirken, yurt dışında Almanya IFO ve ABD dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkıyor.

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