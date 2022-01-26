Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,61'lerde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,37'den işlem görüyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 artışla 1.965,23 puana çıktı.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,16 puan değer kazanarak 1.965,23 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul'da ise BIST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı dün olduğu gibi bugün de devam edecek.



Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Amerika'da 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrası Fed'in şahin tutum sergileyip sergilemeyeceği izlenecek. Hem faiz kararı hem de bilanço daraltımına ilişkin mesajlar takip edilecek.

Uzmanlar ve kurumlar bu sene Fed'den ağırlıklı olarak 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak ilk faiz artırımının bu toplantıda değil mart ayındaki toplantıda geleceği öngörülüyor.

Fed'in bu toplantısında bilançosundaki varlıkları azaltmaya ilişkin takvim de açıklayabileceği dile getiriliyor. Fed bilançosu pandemi döneminde iki kattan fazla artarak 9 trilyon dolara çıktı.

VİDEO: AMERİKAN MERKEZ BANKASI’NIN KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?