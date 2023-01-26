Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Ocak 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 18,81'den işlem görüyor.

Euro/TL 20,52'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 23,3120'den satılıyor.



ABD'de 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 125 baz puanda seyretmesi, resesyon endişelerinin güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum dolar endeksinin 101,5 ile son 8 ayın en düşük seviyesini test etmesine neden oldu. Dolar endeksi şu sıralarda 101,7'den işlem görüyor.



Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi ise 1,0931 ile Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,0920 seviyesinde bulunuyor.



GÜNCEL DÖVİZ SATIŞ FİYATLARI

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Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu ancak faiz artışlarına ara verilebileceği tahminlerinin de bulunduğunu kaydetti.



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