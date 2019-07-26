Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasından sonra 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükselen kur, tepki yükselişinin ardından bu düzeyde tutunamadı ve karar öncesi seviyesinin de altına geriledi.Kur, haftanın son işlem gününde 5,70 TL bandında hareket ediyor.

Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden Euro/TL ise 6,43 seviyesine yaklaştı. Kur ardından 6,35 seviyesinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde ise 6,36 TL seviylerinde işlem görüyor.

Ekonomistler, Merkez'den 2-3 puan civarında bir faiz indirim bekliyordu.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin ise direnç olarak izleneceğini belirtliyor.

﻿4,5 YIL SONRA FAİZ İNDİRİMİ (HABERE GİT)

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe giitmemişti.



Merkez Bankası son faiz indirimini 25 Şubat 2015 tarihinde yapmıştı.

"MERKEZ'İN 350-400 BAZ PUANLIK MANEVRA ALANI VAR (VIDEO)

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Atılım Murat, Merkez Bankası'nın faiz kararını NTV yayınında değerlendirdi.