Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

27.08.2021 - 08:00
Dolar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde dalgalı bir seyir izliyor.
Dün güne düşüle başlamasının ardından 8,36 seviyesinde işlem gören Dolar/TL bugün 8,38 lira seviyelerinde güne başladı.
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yatay seyirle 9,8700'den, sterlin/TL ise 11,4908'den alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası'nın (FED) aylık 120 milyar doları bulan tahvil alım programına odaklanan yatırımcılar Powell'ın bugün Jackson Hole'de yapacağı konuşmada vereceği sinyallare odaklandı.