Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

/TL 29,32'de işlem görüyor.

/TL ise 32,36'da yer alıyor.

Uzmanlar, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden uzmanlar, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

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