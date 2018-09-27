ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi çeyrek puan artırması sonrasında dolar/TL 6,10'un üzerinde seyrediyor.
Dolar/TL hafta başında 6,30'un altına inmesi sonrasında dar bantta hareket ediyor. Kur bankalararası piyasalarda 6,12 civarında.
Euro/TL de 7,20'nin altında işlem görüyor.
Beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükselten Fed para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmadı.
Fed yayımladığı tahminlerde ABD ekonomisinin en az üç yıl daha büyümeyi sürdüreceğini öngördü.
Merkez bankasının karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya temasları yakından izleniyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi çeyrek puan artırması sonrasında dolar/TL 6,10'un üzerinde seyrediyor.