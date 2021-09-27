Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL, 8,90 ile tarihi zirveyi yeniledi. Euro/TL ise 10,40'lı seviyelerden el değiştiriyor.

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PETROL 3 YILIN ZİRVESİNDE



23 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 80 dolara dayandı. Üst üste beşinci günde de yükseldi. Pandemi koşullarının hafiflemesiyle artan talebe üretimin yetmeyeceği endişesi fiyatları artırıyor.

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD dayanıklı mal siparişleri ve Merkez Bankası Başkanları'nın konuşmaları izlenecek.