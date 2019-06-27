Dolar, 27 Haziran 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7727 lira alış fiyatı, 5,7747 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5627 lira alış fiyatı, 6,5685 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 27 Haziran 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7727 lira alış fiyatı, 5,7747 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5627 lira alış fiyatı, 6,5685 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....