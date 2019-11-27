Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Kasım 2019 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Dolar - euro kaç TL? 27 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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Dolar/TL kuru, bugüne 5,7680 liradan başladı. Dün piyasaların kapandığı dakikalarda dolar 5,74 lira seviyelerindeydi.

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Kur, şu dakikalarda 5,76'da seyrediyor.

Euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın İSO Meclisi'nde yapacağı konuşma piyasaların radarında olacak.

Uysal'ın konuşmasında faiz indirimlerinin aralık ayında devam edip etmeyeceği konusunda sinyaller aranacak.

Bugün ABD'de ise 3. çeyrek büyümesi, kişisel gelir-harcamalar, işsizlik maaşı başvuruları ve bekleyen konut satış verileri takip edilecek.

ERDOĞAN'DAN TL'YE DÖNÜN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada vatandaşlara dolar satma çağrıda bulunarak "Tüm milletime sesleniyorum, bırakın doları, paramıza dönelim, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim” demişti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

"ALTIN BİR SÜRE BASKILANABİLİR"

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