Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Mart 2019 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyirle ilerleyen dolar TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası güne 5,37'nin hemen altında başlayarak 5,30 seviyelerine kadar gerilese de dolar/TL, şu dakikalarda 5,40 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise gün içerisinde 6,00'ın altına geriledikten sonra 6,16 civarında alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlarla Türk lirası dolar karşısında iki günde yüzde 8 seviyesinde değer kazandı. Dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,3052'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4 azalışla 5,3282'den tamamladı.

Uzmanlar, swap piyasasında dengenin 1-2 günde oluşabileceğini, bu tür piyasalardaki hızlı dalgalanmaların kısa süre ile sınırlı kalması koşuluyla normal karşılanabileceğini belirtti.

Hafta başında TCMB'nin yerinde müdahaleleri yapmaması durumunda birbirini tetikleyen spekülatif işlemlerle döviz kurlarının çok hızlı bir yükseliş sürecine girebileceğine dikkati çeken uzmanlar, 5,50'nin atlında dengelenen dolar/TL'nin kısa sürede yüksek kar peşinde koşan traderların TL'den uzaklaşmasını sağlayacağını ve olması gerektiği gibi makroekonomik temellerin fiyatlanmaya başlayacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen uzmanlar, 5,45 ve 5,50 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yüzde 6'nın üzerinde kayıp görülüyor. Endeks 92 bin puanın altında hareket ediyor. Londra'da swap faizinin yüzde binleri aşması üzerine yabancıların likit TL'ye ulaşmak için hisse seneti satışına geçtiği biliniyor. Bu da güniçi yatırım yapan yatırımcıları olumsuz etkiliyor.

ANALİZ: DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

VİDEO: DOLARIN DÜŞMESİNİ SAĞLAYAN SWAP NEDİR?

