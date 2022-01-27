Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de dünkü 13,55-13,60 bandındaki hareketler devam ederken bugün kur 13,63 seviyelerinde değerleniyor.

Euro/TL ise 15,24'lerde seyrediyor.

MERKEZ BANKASI, ENFLASYON TAHMİNİNİ 11,4 PUAN YÜKSELTTİ



TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumunu yaptığı 2022 yılının ilk Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerine yukarı yönlü sert revizeler geldi. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi. Gıda enflasyonunda beklentiler 11,3 puan artırıldı.

FED MART AYINI İŞARET ETTİ

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Banka faizi değiştirmedi, mart ayı için artış sinyali verdi. Faiz kararı sonrası yayımlanan metinde artışlara yakında başlanacağı belirtildi. Bankanın bir sonraki toplantısı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Öte yandan Fed, bilanço küçültülmesine yönelik operasyonun ise sıkılaşmanın ardından geleceğini ifade etti.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 artışla 1.971,92 puana çıktı.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,76 puan değer kazanarak 1.971,92 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



'YUKARI ADIM KURALI' BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.