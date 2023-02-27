Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Şubat 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 18,87 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL, 19,91 civarında hareket ediyor.



Uluslararası piyasalarda dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yedi haftanın zirvesini gördü.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 105,25 seviyesine yükseldi.



Bu hafta en az altı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin açıklama yapması ve faiz artırımlarının devam etmesi olasılığı hakkında konuşması bekleniyor.



Fed vadeli işlemleri, en az üç faiz artırımı daha gerçekleştirileceğini ve faizlerin mevcut seviye yüzde 4,50-yüzde 4,75 aralığından yüzde 5,42'ye çıkarak bu seviyede zirve yapacağını, martta da 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımı yapılacağını fiyatlıyor.

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