Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Temmuz 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL 27 seviyesinin hemen altında seyrediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 26,95 civarında işlem görüyor. Euro/TL, 29,91 seviyesinde hareket ediyor.



İçeride gözler Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mesajları yakından takip edilecek.



ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı ve daha fazla artırım konusunda kapıyı açık bıraktı.



Başkan Jerome Powell yakından izlenen basın toplantısında, eylül ayında gerçekleşecek sonraki politika toplantısında faiz artırımına gidilmesi ihtimaline ilişkin bir söz vermese de analistler yavaşlamaya devam eden enflasyon ve zayıf ekonomik verilerle yetkililerin duraksamaya gidebileceğini ifade ediyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı faiz kararı ile faiz oranlarını art arda dokuzuncu kez artırması bekleniyor. Enflasyondaki yavaş gerileme, yetkililer üzerinde faizleri artırmaları yönünde baskı yaratıyor.



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