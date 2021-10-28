Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Haftanın ilk saatlerinde 9,84'le rekor kırarak başladıktan sonra, 3 gündür gerileyen dolar/TL, bugün 9,52 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 11,05'in hemen altında el değiştiriyor.

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SÜRPRİZ FAİZ KARARI SONRASI İLK BULUŞMA



Türkiye'de piyasaların yarım gün açık olduğu yeni günde önemli gündem maddeleri bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü ve son "Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve turizm istatistikleri de öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.



Yurt dışında da yoğun bir veri akışı bulunuyor. Almanya işsizlik ve enflasyon rakamları, Euro Bölgesi güven endeksleri ve ABD büyüme piyasaların merakla beklediği veriler arasında yer alıyor.



Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek.