Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Eylül 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolardaki sınırlı yükseliş devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL, 27,36, euro/TL 28,74 seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir." ifadesini kullandı.



Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma, ücret artışındaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışındaki azalma ve Fed'in agresif sıkılaşma döngüsünün gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici harcamalarında bu yılın 4. çeyreği itibarıyla belirgin bir yavaşlama beklendiğini bildirdi.



Dün ABD'de açıklanan Mortgage Bankalar Birliği'nin verilerine göre, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,41 ile Aralık 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR ENDEKSİ BİR YILIN ZİRVESİNDE



Söz konusu gelişmelerin ardından yükselişine devam eden 10 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Ekim 2007'den bu yanan en yüksek seviyede seyrederken, dolar endeksi de 106,8'e çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.