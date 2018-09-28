Merkez Bankası'nın 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile dolar 6 liranın altına işlem görmeyi sürdürüyor.
Dolar/TL bir ay sonra ilk kez 6 seviyesinin altına inmesi sonrasında 5,97 civarında hareket ediyor.
Euro/TL de 7 lira seviyesinin altında işlem görüyor.
Piyasalarda Erdoğan'ın Almanya temasları yakından izlenecek.
Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Eylül dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası'nın 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile dolar 6 liranın altına işlem görmeyi sürdürüyor.