Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mayıs 2018 dolar - euro fiyatları)

Yeni haftaya yüzde 1 ekside 4.67'li seviyelerde başlamasının ardından doların TL karşısındaki kaybı yüzde 2'yi aştı ve 4,60'lı seviyelere kadar geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıklayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurdu.



Kararın ardından dolar/TL 4,55'e; Euro/TL ise, 5,32 seviyesine kadar geriledi.



TCMB'den “sadeleşme” mesajı da doları gevşetmişti

Uzmanlar, dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın aracı kurum ile portföy yönetim şirketleri yöneticileri ve ekonomistlerle bir araya geldiğini belirterek, bu toplantıda TCMB'nin sadeleşme adımlarını yakında atabileceğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade etti.

Sadeleşme vurgusu ve TCMB'nin attığı adımlar ile düşüş eğilimine giren dolar/TL'nin 4,66 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve İngiltere'deki resmi tatil nedeniyle de piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?