Dolar/TL 6,10'un altında hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 6,07 civarında işlem görüyor.
Küresel piyasalarda dolar cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görülmüştü.
Dün ise Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı sonrası TL sınırlı bir değerlenme gösterdi.
Euro/TL de 6,80 seviyesinde seyrediyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mayıs 2019 dolar - euro fiyatları)
Ekonomi
Dolar - euro kaç TL? 28 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL 6,10'un altında hareket ediyor.