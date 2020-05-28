Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

28.05.2020 - 07:43

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Dün gün içinde 6,77 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah 6,78 seviyesinde güne başladı. 

Euro ise 7,46 seviyelerinde seyrediyor.

Ekonominin önemli gündem maddesi corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve normalleşme adımlarının takip edilmesi olacak. 

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in altında kapanışlar olması durumunda 6,70'in gündeme geleceğini kaydeden analistler, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

NORMALLEŞME VERİLERE NE ZAMAN YANSIR?

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