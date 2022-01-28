Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Fed sonrası güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle, günlerdir dengelendiği 13,50 seviyesini yukarı yönlü kıran dolar/TL, iki gündür 13,60'ın üzerinde yeni denge arayışını sürdürüyor.

Haftanın son işlem gününde dolar/TL 13,63; euro/TL ise 15,18 civarında değerleniyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 97,34 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Euro/dolar paritesi, güçlenen doların etkisiyle düşüş eğilimini üst üste 5'inci güne taşıyarak 1,1126 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 1,1135 seviyesinden işlem görüyor.



Uzmanlar, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil piyasalarında satış baskısını güçlendirdiğini bu durumun da dolar talebini arttırdığını belirtti.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 2.006,79 puandan başladı



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.006,79 puana yükseldi.

'YUKARI ADIM KURALI' BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttiklerini söyledi.



Kavcıoğlu, Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürüttüklerini belirterek, "Liralaşma Stratejisi, TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri. Bu strateji, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturuldu" dedi.



Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi ve Hizmet Üretici Fiyatlarının takip edileceği haftanın son gününde, yurt dışında ABD verileri izlenecek.