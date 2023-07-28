Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Temmuz 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar, haftanın son işlem gününde yüksek seyrini koruyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL, önemli bir değişim göstermeyerek 26,95 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL 29,60 civarında işlem görüyor.



ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı.



Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi. Merkez Bankası Başkanı, yüksek tutarlı banknotun gündemde olmadığını kaydetti.



ABD Merkez Bankası da (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, başkan Jerome Powell'ın merkez bankası yetkililerinin artık resesyon beklemediğini açıklaması yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmıştı.



ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ikinci çeyrek büyüme verileri uzun vadeli tahvil getirilerinin ve doların yükselmesine neden oldu. ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.



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