Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18,36 liradan 10,63 liraya kadar gerilemişti.



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Dün sabah saatlerinde yüzde 3 civarı yükselişle güne başlayan ve sonrasında 11,80 seviyelerinde tutunmayı başaran dolar/TL, bu sabah da benzer seviyelerde seyrediyor.

Dolar kuru, 11,80-11,90 bandında değerlenirken euro/TL 13,40-13,50 civarında el değiştiriyor.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri bakımından yine sakin bir gün yaşanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası raporu yayımlanacak. ABD'de ise bekleyen konut satışları izlenecek.