Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 15:30

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

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Dış ticaret açığı ekimde geriledi

Yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti.

Küresel piyasalarda corona virüsün yeni Omicron varyantının yarattığı kaygılar nedeniyle cuma günü görülen oynaklık bugün azalırken, TL'de ise faiz indirim süreciyle başlayan değer kaybı trendi devam ediyor.

Geçen haftayı 12,36'dan kapatan dolar/TL, bu sabah 12,85'in üzerine kadar tırmanmasının ardından 12,71'lerde işlem görüyor.

/TL de benzer seyirle 14,34'te seyrediyor.

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 endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren uzmanlar, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Uzmanlar, Almanya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

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