Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar kuru, güne 4 liranın üzerinden başladı. Dolar endeksindeki hafif toparlanma kur üzerindeki baskıyı artırdı. Euro/TL ise 4,94'ün üzerinde işlem görüyor.
Türk Lirası, beklentiyi aşan ABD büyümesi sonrası dolar endeksinde görülen hafif yukarı yönlü hareketin de etkisiyle, dolar karşısında tarihi dip seviyelerinde yer alıyor.
Dün ABD 4. çeyrek büyümesi yüzde 2,9 ile beklentiler üzerinde geldi. Bu gelişme sonrası dolar endeksi 89,80'e çıktı ve bir haftanın en yüksek seviyesine geldi. İçeride ise 12,82 civarında seyreden 10 yıllık tahvil faizi TL'yi baskı altında bırakıyor.
TÜRKİYE'NİN ORTALAMA BÜYÜME ORANLARI
Tarihi zirvesini cuma günü Asya seansında 4,0368 ile gören dolar/TL bu sabah 2017 büyüme rakamlarının ardından 4,0110 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL 4.94'ün üzerinde işlem görüyor.
Türkiye ekonomisinin 2017 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.
Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
DOLAR/TL 4 SEVİYESİ ÜZERİNDE KALICI OLUR MU?