Merkez Bankası'nın adımları sonrası geçen hafta cuma gördüğü 5,84 seviyesinden 5,30'la kadar gerileyen ancak daha sonra yeniden yükselen dolar/TL'de dalgalanma hafta boyunca sürdü.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,60'ın hemen altında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,25'in üzerinde hareket ediyor.