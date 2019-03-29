Merkez Bankası'nın adımları sonrası geçen hafta cuma gördüğü 5,84 seviyesinden 5,30'la kadar gerileyen ancak daha sonra yeniden yükselen dolar/TL'de dalgalanma hafta boyunca sürdü.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,60'ın hemen altında işlem görüyor.
Euro/TL de 6,25'in üzerinde hareket ediyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Mart 2019 dolar - euro fiyatları)
Ekonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 29 Mart 2019'da Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası'nın adımları sonrası geçen hafta cuma gördüğü 5,84 seviyesinden 5,30'la kadar gerileyen ancak daha sonra yeniden yükselen dolar/TL'de dalgalanma hafta boyunca sürdü.