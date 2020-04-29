Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

29.04.2020 - 08:00

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Dolar/TL'de gözler FED'in faiz kararında...

Bu akşam FED'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Kararın öncesi dolar kuru 6,97 seviyesinde hareket ediyor. 

Euro ise aynı dakikalarda 7,56 TL'den işlem görüyor. 

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkiliyor. 

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