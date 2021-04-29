Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 8,20-8,21 seviyelerinde güne başladı.

08.45 itaberiyle dolar/TL 8.21 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 9,97 TL’de yer alıyor.

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GÖZLER ENFLASYON RAPORUNDA

Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın enflasyon raporu takip edilecek. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk enflasyon raporu sunumunda vereceği mesajlar takip edilirken Kavcıoğlu yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkı politikanın korunacağını belirtmişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI



Fed Açık Piyasa Komitesi, politika faizini sıfıra yakın sabit tuttu ve 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını korudu.



Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği kaydedildi.

TAM KAPANMA EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?