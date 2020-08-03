Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, uluslararası piyasalarda güne yatay başlamasının ardından 6,9735 seviyelerinde bulunuyor.



Cuma günü uluslararası piyasalarda en düşük 6,9570, en yüksek 7,0153 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,9720'den tamamladı.



Yurt içinde piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu bugüne ise uluslararası piyasalarda yatay seyirle başlayan dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9735 seviyelerinde hareket ediyor.



Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 8,1970 ve sterlin/TL yatay seyirle 9,1090 seviyelerinde bulunuyor.



Bir süredir düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi, cuma günü 92,55 ile yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 93,6 seviyesinde seyrediyor.



Euro/dolar paritesi, cuma günü 1,1910'la yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1750'den işlem görüyor.



Analistler, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise küresel bazda açıklanacak imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.



Dolarda, teknik açıdan 6,97 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 7,10-7,20 aralığının takip edileceğini bildiren analistler, 6,95'in ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



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