Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, dolar/TL, temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından 8,32'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 9,89'larda seyrediyor.

Temmuz enflasyonu, piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.



Tüketici fiyatları, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon yüzde 18,95'e çıktı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edildi. İmalat sanayi PMI, Avrupa genelinde yükseliş eğilimini sürdürürken, ABD'de ise ISM imalat sanayi PMI 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.



Öte yandan ABD Senatosunda 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metninin tamamlanması piyasaları desteklese de ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya alması pozitif etkiyi sınırladı.

Uzmanlar, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti.