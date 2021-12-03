Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:03

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

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Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar kuru 13,73'lerde işlem görürken euro/TL ise 15,49 civarında el değiştiriyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamada kasım ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece yıllık enflasyon 21,31 seviyesine ulaştı.

FITCH GÖRÜNÜMÜ DÜŞÜRDÜ

Uzmanlar akşam saatlerinde yaşanan yükselişte son aylarda gündemi meşgul eden faiz konusunun yanında Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesinin etkisi olduğunu belirtti.

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Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in de bu gece yarısı Türkiye'nin raporunu açıklaması ve 'B2' olan kredi notu ile 'Negatif' olan görünümünü koruması bekleniyor. Kuruluş, belirlenen takvimde her zaman rapor açıklamayabiliyor. 

Yurt dışında ABD işgücü rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

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