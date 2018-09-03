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Eylül ayının ilk iş gününde, haftaya 6,74 seviyelerini test ederek başlayan dolar/TL, ağustos enflasyon verileri sonrası 6,62'ye kadar indi. TCMB'nin açıklamaları sonrası düşüş güçlendi ve kur 6,52 seviyelerine kadar geriledi.

ENFLASYON SONRASI MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Euro/TL ise 7,60 lirada seyrediyor.

Sert dalgalanmanın özellikle geçen haftanın son iki gününde devam ettiği dolar/TL, yeni haftaya düşük likidite ortamında yükselişle başladı ve bu sabah 6,74 lirayı test etti.

AĞUSTOS AYINDA YATIRIM ARAÇLARI

Borsa yılbaşından beri ekside kayıp yüzde 20'yi aştı
Borsa yılbaşından beri ekside kayıp yüzde 20'yi aştı

Bugün 3 Eylül ABD piyasaları 'Labor Day' (İşçi Günü) nedeniyle kapalı.

Avrupa'da da imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığını ifade eden uzmanlar, dolar/TL'de 6,68 ve 6,80 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar kurdaki oynaklığın TCMB'nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül'deki toplantısına kadar sürmesini bekliyor. Bu toplantıda 200-250 baz puanlık faiz artırım beklentileri dile getiriliyor.

HALKBANK'TAN 'HATALI KUR' AÇIKLAMASI (NTV ÖZEL)