Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)

Eylül ayının ilk iş gününde, haftaya 6,74 seviyelerini test ederek başlayan dolar/TL, ağustos enflasyon verileri sonrası 6,62'ye kadar indi. TCMB'nin açıklamaları sonrası düşüş güçlendi ve kur 6,52 seviyelerine kadar geriledi.

ENFLASYON SONRASI MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Euro/TL ise 7,60 lirada seyrediyor.

Sert dalgalanmanın özellikle geçen haftanın son iki gününde devam ettiği dolar/TL, yeni haftaya düşük likidite ortamında yükselişle başladı ve bu sabah 6,74 lirayı test etti.

AĞUSTOS AYINDA YATIRIM ARAÇLARI

Borsa yılbaşından beri ekside kayıp yüzde 20'yi aştı

Bugün 3 Eylül ABD piyasaları 'Labor Day' (İşçi Günü) nedeniyle kapalı.

Avrupa'da da imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığını ifade eden uzmanlar, dolar/TL'de 6,68 ve 6,80 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar kurdaki oynaklığın TCMB'nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül'deki toplantısına kadar sürmesini bekliyor. Bu toplantıda 200-250 baz puanlık faiz artırım beklentileri dile getiriliyor.



HALKBANK'TAN 'HATALI KUR' AÇIKLAMASI (NTV ÖZEL)