Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

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Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni güne sakin bir seyirle başladı.

Önceki akşam Cumhurbaşkanı'nın faiz mesajı sonrası tarihi seviyelere yükselen dolar, dün TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla yaptıüı toplantı sonrası "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz" demesiyle birlkte gevşedi.

Yeni güne sakin başlayan dolar kuru 8,59'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise 10,49-10,50'lerde seyrediyor.

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Yurt içi piyasalarda enflasyon verisi günün ajandasında en önemli gelişme olarak ön plana çıkarken yurt dışında ise Hizmet Sektörü PMI verileri takip edilecek. Öte yandan piyasalarda yatırımcıların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak. ADP özel sektör istihdamı nisanda 742 bin olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında istihdamda 680 bin artış olacağı tahmin ediliyor.



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