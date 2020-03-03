Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mart 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Dolar/TL, şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6,17'den alıcı buluyor.

Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

Euro/TL ise 6,86'da işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 6,20'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 6,25'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.



VİDEO: EFT VE HAVALEDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

