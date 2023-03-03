Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mart 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mart 2023 dolar - euro fiyatları)

/TL şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından 18,89 seviyesinde işlem görüyor.

/TL ise 20,03 civarında hareket ediyor.

Küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hafta başından bu yana para politikalarına dair "şahin" beklentilerle baskılanan piyasalarda, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırım sürecinin yaz mevsiminin ikinci yarısında sonlanabileceğine dair açıklamaları ile hava pozitife döndü. Çin'de ekonomik aktiviteye dair artan iyimserlik de risk iştahını destekledi.

Bostic'in açıklamaları, diğer Fed yetkililerinin enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımı gerektiğine dair değerlendirmelerinin de arka plana atılmasına neden oldu.

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 binle beklentilerin altında kalarak istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

SON DAKİKA HABERİ: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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