Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mayıs 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL sınırlı yükselişlerin ardından 19,47 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/TL 21,46 civarında işlem görüyor.



Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere odaklandı.



Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşılırken, ABD'de bankacılık sektörü yeniden alarm veriyor.



Para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.



Analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.



Öte yandan, ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden canlanması dün pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.



Bölgesel bankalardan PacWest hisseleri yüzde 30'a yakın, Western Alliance hisseleri yüzde 15'in ve Metropolitan Bank hisseleri yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydetti.



Makroekonomik veri tarafında ise ekonominin soğuduğuna ilişkin işaretler güçlenirken, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 384 bin azalışla 9 milyon 590 bine düştü. Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısı, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Ülkede fabrika siparişleri de martta yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kaldı.



Ülkede bilanço sezonu güçlü şekilde devam ederken, dün açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamadığı görüldü.

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