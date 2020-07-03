Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 3 Temmuz 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar euro alış satış fiyatları, bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 03.07.2020 - 07:35

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

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Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6,85 civarında bir seyir izliyor. Kur bugün de 6,85'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,70'te seyrediyor.

Piyasalar corona virüsle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda.

Analistler, Covid-19 aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

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CORONA VİRÜS

Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.


Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.


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