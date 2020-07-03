Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 03.07.2020 - 07:35
Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 6,85 civarında bir seyir izliyor. Kur bugün de 6,85'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,70'te seyrediyor.
Piyasalar corona virüsle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan yeni vaka sayıları, salgında ikinci dalga endişelerini artırmış durumda.
Analistler, Covid-19 aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.
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Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.
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