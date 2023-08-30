Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Ağustos 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,7010 seviyelerinden işlem görüyor.



Dün, 26,17-26,64 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazancıyla 26,5370'ten tamamladı.



Euro/TL yüzde 0,40 artışla 29,0280'den, sterlin/TL de yüzde 0,50 artışla 33,6920'den satılıyor.



Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 103,67 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0860'tan işlem görüyor.



Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.



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