Dolar, 30 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6649 lira alış fiyatı, 5,6677 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,1950 lira alış fiyatı, 6,2012 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 30 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6649 lira alış fiyatı, 5,6677 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,1950 lira alış fiyatı, 6,2012 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....